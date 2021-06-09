Muharrem Sarıkaya: Yayılmanın tek nedeni Marmara Denizi’ndeki temizleme yöntemiymiş

Müsilaj, diğer adıyla deniz salyası madem sadece bizim sorunumuz değilmiş.

Avustralya’nın Alexandra Headland ve Mooloolaba kasabalarını Ocak 2013’te öyle bir vurmuş ki köpükler trafik lambalarının üzerine tırmanmış; otomobilleri yutmuş…

Köpük, yapılan yanlış müdahale nedeniyle daha da artmış ve bir anda Avustralya’nın doğu kıyılarının her yanına yayılmış.

İnsanlar deniz köpüklerini veya salyalarını önce eğlenceli bir oyuna dönüştürmüş.

Avustralya’nın Mercan ve Tasman denizlerine, yani Yeni Zelanda açıklarına doğru artış göstererek yayılmış.

Buna da bu bölgede spor yapan sörfçülerin 2007 ve 2008 yıllarında karşılaştıkları köpüğü bildirmelerine karşın kamu yönetiminin buna ilgisiz kalması neden olmuş.

Sonuçta 2013’te öyle bir vurmuş ki Güneş Işığı Kıyısı olarak bilinen Yeni Güney Galler’i Queensland ile buluştuğu yerin yakınından başlayıp, bütün bölgeyi hakimiyeti altına almış.

Bu denli yayılmasının tek nedeni de bugün Marmara Denizi’nde uygulanan temizleme yöntemi olmuş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı