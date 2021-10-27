Muharrem Sarıkaya: Uzun süre sonra Millet İttifakı bir konuda ayrışıyor

Unutulmamalı ki Afrin, Azez, Al Bab, Tel Abyad bölgelerinde yaşayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri orada bulunduğunu görüp, kendilerine güvence olarak hissettiği için Türkiye’ye gelmiyor.

Hatta Türkiye’den gidişlerine de güvenlik gerekçesi yapıyor.

Orada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olmaması nasıl bir sonuç doğurur, yeni bir göç dalgasına yol açar mı?

Asıl bunun sorgulanması gerekiyor.

Tezkere’de aksi yönler yok mu, tabii ki var…

Bunlar eleştirilebilir ancak olmaması halinde nelerin olabileceğinin de görülmesi gerekir…

Bu meselinin bir yönü…

Bir diğer tarafı ise uzun süre sonra Millet İttifakı’nın TBMM’de bir konuda ayrışıyor olmaları.

Tezkere olduğu için farklı bir durum olarak da değerlendirilebilir.

Millet İttifakı açısından da iki farklı parti olması dolayısıyla belki sonuç üretmeyebilir…

Ancak CHP’nin 1 Mart sonrası ilk kez HDP ile yan yana hayır oyu kullanmasının ileride Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından en çok kullanılacak konu olacağı da aşikardır…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı