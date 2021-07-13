Muharrem Sarıkaya: Seçime de OHAL yasaları kapsamında gidilmiş olacak

AK Parti TBMM’ye sunduğu torba teklif ile bazı OHAL yetkilerinin üç yıl daha uzatılmasını sağlayacak düzenleme önerdi.

(…)İtirazlar karşısında, “Biz de olmasını istemeyiz ama bu dokümanlar elde iken, yasa uzatılmaz ise durumumuz sıkıntıya girer; ihraçta zorlanırız” görüşünü dile getirmiş.

Bu veriler de yurt dışından yakalanıp getirilen bazı mahrem imamların bilgisayar kayıtlarından ve Türkiye’de irtibatlı oldukları tespit edilen kişilerin dijital depolarından çıkmış.

Peki, üç yıl değil de daha kısa süre için geçerli olabilir mi?

Çünkü bu durumda seçime de OHAL yasaları kapsamında gidilmiş olacak…

Bu konuda bir karar yok ama olmaz diyen de yok…

Oysa OHAL uygulaması 7 kez uzatılıp, Temmuz 2018’de sona erdiğinde diğer uygulamaların da süreç içinde kaldırılacağı sözü verilmişti…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı