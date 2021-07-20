Muharrem Sarıkaya: Sayının bir milyonu geçmiş olduğu kayda geçiriliyor

Taliban’ın yükselişi, özellikle Afganistan’ın Türkiye’ye çok daha yakın olan Kırgız kökenlilerin bulunduğu bölgelerde ağırlığını hissettirmesi sonrası göç yeniden arttı.

İç savaşın yükselmesi, ABD ve NATO üyelerinin ülkeyi terk etme girişimiyle daha da arttı.

Buna bir de Türkiye’nin aynen Suriye sınırı gibi Afganistan’dan gelenlerin giriş yaptığı sınır boylarına da duvar öreceğini açıklaması göçün hızlanmasında faktör oldu.

Sınıra 2,5 kilometre uzakta olan Yukarıtulgalı Köyü’nden günde 300- 700 Afganlının giriş yaptığından söz ediliyor.

Buna bir de Türkiye’ye daha önce gelmiş kaçak göçmenler eklendiğinde sayının bir milyonu geçmiş olduğu işin uzmanları tarafından da kayda geçiriliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı