Muharrem Sarıkaya: Salgının nedeni Mu varyantı mı?

İki gündür bu konuyla ilgili bilim insanları ile konuşuyorum; Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da dünkü sohbetimizde vurguladı, şu ana kadar bununla ilgili elde veri yok.

Neden de bu konuda PCR testlerinde bunu gösterecek bir ayrı çalışma olmasından kaynaklı.

Ancak konuştuğum bilim insanlarının sözlerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki, Mu varyantı, Delta gibi korkutucu yanı olan bir virüs değil…

Aktardıklarına göre, nasıl ki Delta, ilk İngiltere’de görülen Alfa varyantının bir ileri haliyse, Mu da Güney Afrika mutantının bir ileri aşaması.

Vuhan’da ortaya çıkan ilk virüsten daha hızlı hareket ediyor ve öldürücülük oranı daha yüksek, ancak ilk belirlemelere bakıldığında Delta Plus’un yarattığı kadar etkili görünmüyor.

Ancak yine de bilimsel veriler olmadığı için kimse kesin konuşmak istemiyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı