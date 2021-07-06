Muharrem Sarıkaya: Sağlık Bakanlığı’nı arayıp ikinci dozun iptal nedenini sordum

Neden de kendilerinden büyük olan 35 yaş üstü iki doz aşı yaptırmışken, bir anda alınan karar ile ikinci doz aşılarının ortadan kalkmış olması.

Sordukları soru çok basit:

“Madem ikinci doz yapılmayacaktı, 35 yaş üstüne neden yapıldı? Onlardan 5 yaş genç olmamız, enfeksiyonu yeniden kapmamızın önünde engel mi? AB ülkeleri iki doz aşı yapılmayı zorunlu kılıyor, bu durumda aldığımız biletleri ne yapacağız? Nasıl gideceğiz?”

Bu soruları yöneltenlerin ağırlıklı bölümü yüksek lisans yapmak isteyenler veya AB ülkelerinde önceden tatil planı yapan gençler.

Randevularını aldıklarında uçak biletlerini ayarlamış veya bir şekilde okul bağlantılarını kurmuş gençler.

Onlardan yoğun olarak bu sorular gelince, hem Sağlık Bakanlığı’ndan hem de işin uzmanlarını arayıp nedenini sorguladım.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı