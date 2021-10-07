Muharrem Sarıkaya: ‘Millet’in işi ‘Cumhur’unkinden üç kat daha güç

UZUN vadeli öngörüde bulunmak Türkiye siyasetinde alışıldık bir durum değil ama gelecek sandığın dinamiğinin yeni Anayasa üzerine olacağı görülüyor.

Bunun en belirgin verisi de iktidarı ve muhalefeti ile hepsinin yoğun bir Anayasa çalışmasına girişmiş olması.

Bu da gösteriyor ki Anayasa değişikliği 2007 döneminde olduğu gibi seçimin en önemli zeminini oluşturacak.

Şurası açık ki muhalefetin de buna ilişkin hazırlıkları da bu zemine destek verdiğinin göstergesi…

Bu konuda son iki aydır sürdürdükleri çabalarda da önemli bir aşamaya geldikleri görülüyor.

Ancak iş içinin doldurulması konusuna gelince her iki iktifakın arasındaki uzlaşının başlıklar konusunda olduğu gibi devam edip etmeyeceğini kestirmek de o denli zor.

Bunun en iyi göstergesi de Siyasi Partiler ve Seçim kanunları üzerinde uzun süredir devam eden müzakereler…

Muhalefet açısından bu çok daha zor; çünkü Cumhur İttifakı’nda iki partinin uzlaşısı yeterli olacak, ancak Millet İttifakı’nda eğer yeni kurulan DEVA ve Gelecek de katılırsa 6 partili bir uzlaşının sağlanması gerekiyor.

Bu da diğerinin üç katı güçlük demek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı