Muharrem Sarıkaya: Millet ittifakında yaşananlar

SİYASETTE sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Rakibin oyu ne derece yükselirse karşısındaki birlik daha dinamik ve kenetli hale gelir.

Düşmesi de tersine etki yaratır, muhalif birlikte gevşeme ve ayrılıkların öne çıkmasına yol açar.

Bir süredir Millet İttifakı ve işbirliği içindeki partiler arasında yaşananlar da bundan farklı değil…

Aslında zaten var olan ayrılık daha belirgin hale geldi…

Bunun en belirgini İYİ Parti ile HDP arasında bugüne kadar söylem dikkatine dayalı temkinlilikten çıkılmasında yaşandı.

İYİ Parti lideri Akşener’in HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırdıklarını söylemesi de bunun yansıması…

Bugüne kadar bu konuda çok daha temkinli bir dil kullanan, hatta CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin gayrı meşru olmadığı söylemini en iyi şekilde izah eden İYİ Parti’nin söylemini farklılaştırmasının gerisinde oylarındaki yükseliş yatıyor.

Bu durum da partiyi içinde bulunduğu bazı zorunluluktan çıkarıp, söylem netliğine itiyor.

Şurası açık ki benzer söylemlerle yakın gelecekte karşılaşılacaktır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı