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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Maske-mesafe-hijyen üçlemesinin yeni versiyonu belli

Vaka sayısındaki artışın nedenini Prof. Dr. Levent Akın da aşısızlar, bayram hareketi ve Delta varyantına bağladı.

Görünen o ki meşhur “maske- mesafe- hijyen” üçlemesinin yeni versiyonu belli:


Aşısızlar- Delta- İnsan hareketi…

Bu üçünün önüne geçilmediği sürece engellenmesi de olası değil.

Sosyal hayat yasaklanır mı onu bilemem ama aşı olmayanlarda ölüm oranının çok yüksek olduğunu resmi veriler de net ortaya koyuyor…

Onların tereddüdünün veya karşıtlığının nasıl kaldırılacağının yöntemini bulmak gerekiyor.

Yoksa “ne yapalım olmuyor!” diyerek salgının önüne geçilmiyor.

Bunu kendilerinin önemsendiğini görmek, şımarık protestocu rolüne bürünmek, arkadaşları arasında tereddüt oyunu oynamak için aşı karşıtlığı yapanların yükünü başkalarının ödeme zorunluluğu yok…

Nasıl ki aşı olmayanların PCR testi parasını, hastane masrafını kendilerinin karşılaması için birçok ülkede karar alınıyorsa Türkiye’nin de bunları bugünden planlaması gerekiyor.

Yoksa bedelinin ağır olacağı ortada duruyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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