Muharrem Sarıkaya: ‘Kılıçdaroğlu aday olmaya karar verdi’ diyebilir miyiz?

“İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım…”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne bakıp, aday olmaya karar verdi diyebilir miyiz? Baştan belirteyim hayır…

Ancak söylemi de iyi planlanmış bir açıklama olduğu açık. Ne adayım diyor ne de Millet İttifakı bileşenlerini rencide ediyor.

Öyle bir şekilde söylüyor ki ne ortaklarını kırıyor, ne de kendi tabanının umudunu tüketiyor. Bununla kalmıyor aday olmak için soyunacakların da önüne set çekiyor.

Günün sonunda aday olmak istediğini ittifak bileşenlerinin liderlerine söyler mi? Bu soruyu CHP’nin politika yapıcılarına bir haftaya yakın süredir soruyorum.

Çünkü Kılıçdaroğlu bu cümlesini yeni kurmadı, sadece söylem biçimini değiştirdiği aynı cümleyi bir hafta önce de söylemişti…

CHP’deki hava “Eğer ittifak ortaklarının liderleri kabul ederse olur, etmezlerse de kimin üzerinde uzlaşılırsa mesele etmez yola devam ederiz” bakışında.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı