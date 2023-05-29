Muharrem Sarıkaya: İttifaklar devam eder mi?

Bir sandık kapanırken, yenisinin inşasına başlandığı bugün gelecek süreçleri ittifakların durumu da tayin edecek…

Devamı açısından Cumhur İttifakı’nda bir sorun görülmüyor.

Millet İttifakı’nın nasıl bir süreç izleyeceği ise dün İYİ Parti lideri Akşener’in, “Millet İttifakı nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele” cümlesinde de yer aldığı gibi, sonuçlar üzerinden yapılacak değerlendirme sonrası devam kararı kesinleşir.

Millet İttifakı liderlerinin dün CHP’deki görüşmesinden de geniş bir değerlendirme çıkmadı.

Ancak 24 Haziran’daki İYİ Parti kongresiyle başlamak üzere, Millet İttifakı bileşenleri CHP, DEVA’nın kurultayları var…

Gelecek Mart sonuna kadar sürecek sıcak bir yaz ve kış aylarına tanıklık edeceğiz…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı