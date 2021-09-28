Muharrem Sarıkaya: İki ittifakın yükleneceği kesim ittifak dışında kalan kitle

… iki ittifakın bundan böyle yükleneceği kesim ittifak dışında kalan bu kitle…

Çünkü öteki partilerin sosyolojik tabanından oy koparabilmenin olanaksızlığı artık görülüyor.

Ne CHP’linin gidip AK Parti’ye, ne de MHP’linin gidip CHP’liye oy verecek hali var…

İttifakların bu denli saflaştığı düzlemde oy alınması en muhtemel yer birbirine yakın siyasi partilerin çemberindeki seçmenler, ki onun da değdiği yeri zıplatacak kadar takati yok.

Bu durumda geriye diğer tabanı da kendisine oy verecek hale getirecek vaatler kalıyor.

Görünen o ki seçmen ortada bir sandık olmadığı için şu an bütün tarafları sadece dinliyor.

Kararsızların bu denli yüksek olması da zaten bunu göstermeye yetiyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı