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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Hükümetten daha kolay şekilde bireyin de aldatıldığını kabul etmek gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin dünkü grup toplantısındaki şu cümlesi bu açıdan önemliydi:

Din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Dinimizi yıllardır bunlar sömürdüler. Evet, açık söylüyorum, aldandık…”


Ancak unutulmamalı ki hükümet gibi, birey de aldanabilir…

Onun aldanmış durumu karşısında ortaya çıkan mahcubiyetini gidermek de devlete düşer…

Yani bir bankada hesap açtığı veya bir sendikaya üye olduğu için terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirilmemeli, yaşam boyu işe giremez hale getirilmemelidir.

İstihbarat örgütleri, güvenlik birimleri dahil her türlü gücü elinde bulunduran hükümetten daha kolay şekilde bireyin de aldatıldığını kabul etmek gerekir.

Bu noktada olan insanların içinde bulundukları mahcubiyet ve mağduriyeti gidermek de devlete düşer…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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