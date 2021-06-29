Muharrem Sarıkaya: Eğitimsiz gençlerde aşı tereddüdü yüzde 50’nin üstünde

Sağlık Bakanlığı’nın etkin ve yetkin ismi ile sohbet ederken verdiği rakamlar 25 yaş altı gençlere dönük algılarımı alaşağı etti…

Üniversitede zamanımızı geçirdiğimiz, toplumsal duyarlılığı bu denli yüksek olan gençlerin aşı konusunda böyle bir davranış sergileyebileceğini hiç düşünmediğimi söyleyince etkin ve yetkin isim bir düzeltme yapma gereği duydu.

“İyi bir üniversitede okuyan gençler dışında kalan kesimden söz ediyorum; rakamlar ve araştırmalar bize bunu veriyor” diye bir düzeltme yaptı.

Aktardığına göre, 25-30 yaş altındaki eğitimsiz gençlerde aşı tereddüdü %50’nin üzerine çıkıyor.

Eğitim düzeyi ve kalitesi arttıkça aşı karşıtlığı da o oranda azalıyor.

Ancak yine de gençlerdeki aşı karşıtlığı oranı %50’ye yakın…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı