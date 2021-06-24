Muharrem Sarıkaya: DEVA ve Gelecek partilerinin birleşmesi söz konusu olabilir mi?

Ak Parti’den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi söz konusu olabilir mi?

Veya bu öneriyi getirenler hangi gerekçeleri öne sürdü, iki lider onlara ne yanıt verdi?

Baştan belirteyim, bu konu dünden bugüne olmuş bir durum değil…

Yaklaşık 3 ay kadar önce her iki partiye de yakınlığı ile bilinen, geçmişte AK Parti kadroları içinde yer alan, sonrasında danışmanlık ve strateji şirketi kuran bir grup yaptıkları kamuoyu anketinin sonuçlarını her iki lidere de sunmuş.

Bunu yaparken, hem partileri ayrı ayrı hem de iki partinin geldiği son noktanın kamuoyu algısındaki durumunu ve bu kapsamda yaptıkları değerlendirmeyi iki lidere ayrı sunmuş.

Her ikisine de aynı cümle söylenmiş:

“Siz AK Parti’den oy ve kadroların gelmesini bekliyorsunuz; sizin oyunuz en fazla %2,5, oradaki %35’i bırakıp size niye gelsin?”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı