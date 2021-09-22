Muharrem Sarıkaya: CHP’deki durum politik mi genetik mi?

Aslında bu CHP’de çok yeni bir durum da değil…

Ne zaman çetrefilli, riske sokan bir gelişme olsa ilk söyleyen genelde CHP lideri oluyor…

Ancak onun sözlerinin güçlü bir şekilde parti içinde desteklendiğine tanıklık edilmesi için de epey bir zaman geçmesi veya konu başlığının parti talimatı haline getirilmesi gerekiyor.

Ne zaman ki CHP’nin sosyolojik tabanında kabul görür hale geliyor, anında twitter hesaplarında fotoğraflar kaldırılıp o konuya ilişkin ikon konuluyor.

Merkez Bankası’nın 128 milyarı olayında olduğu gibi…

Benzer durum HDP’nin meşru bir yapı olması konusunda da yaşanıyor…

Bu konuda CHP Sözcüsü Faik Öztrak dışında tek telime eden oldu mu bilmiyorum…

Öztrak’ın açıklaması da “Aman bunu fazla abartmayın, büyütmeyin, Genel Başkan zaten onu geçmişte söylemişti” tarzında konu baskılayan durumdan öte gitmedi.

CHP’deki bu durum partinin bir politik kararı mı, yoksa genetik bir durumun zuhur etmiş hali mi kestirmek kolay değil…

Eğer birincisi ise o zaman Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, GORAN Hareketi, KYB ve KDP ile görüşme turu niyeydi?

Yakında Bağdat’a gitmenin, gerekirse Tahran ve Şam’a da gidilmesi gerektiğinin, Orta Doğu Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (OBİT) oluşturmanın ne anlamı var?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı