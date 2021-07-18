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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: AK Parti’de bir şeyler farklılaşıyor…

Burada dikkat çeken AK Parti’de yeni bir şeylerin olmaya başlaması.

Çünkü yakın geçmişe kadar bir karar alınır ve yanlış da olsa yola devam edilir, öyle komisyondan, Genel Kurula geliş sürecinde ara değişikliğe gidilmesiyle çok sık karşılaşılmazdı.


Ancak son dönem hem kamuoyundan gelen tepkiler hem de milletvekilleri ve parti yönetimlerinden giden mesajlara çok daha fazla dikkat edildiği görülüyor.

Eskiden olduğu gibi, “yasa bir çıksın sonrasına bakarız” yaklaşımı gösterilmiyor.

Daha önemlisi yanlış olduğunu savunanlar da geçmişte olduğu gibi, “ben söyleyeceğimi söyledim, siz bilirsiniz” diye geriye çekilmiyor.

Bunun kendisi açısından da ileride ciddi sorun teşkil edeceğini gördüğü için ısrarını devam ettiriyor ve sonuç da alıyor.

AK Parti’de bir şeyler farklılaşıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın dün Erzurum’daki şu cümlesi de gelinen noktayı özetliyor:

“AK Parti, Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa, sebebi istişareye açık olmasıdır…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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