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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: AK Parti milletvekilleri gidişe müdahale edilmesini istemiş

AK Parti TBMM tatile girmeden önce bekleyen yasaları çıkarmak istiyor.

Ayrıca son dönem firari Sedat Peker’in videoları sonrası yaşanan gelişmelerden de rahatsız.

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Buna bir de bakanların ardı sıra gelen açıklamaları eklendiği için gerilimden çıkmanın yolunu arıyor.

AK Parti kulisinden yansıdığına göre milletvekilleri parti yönetimiyle bir araya gelip gidişe müdahale edilmesini istemiş.

Aktardıklarına göre, parti yönetimi bir süreliğine bakanların ekranda görülmemesini, üstü örtülü de olsa birbirleriyle söz düellosuna girmemeleri istenmiş.

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Bu arada muhalefetin eline koz vermemek için hakkında iddiada bulunulan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunması önerilmiş.

İddialar karşısında savcıların hemen devreye girmemesi de eleştirilmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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