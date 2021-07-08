Muharrem Sarıkaya: AB’nin 17 ülkesiyle tek tek anlaşma için uğraşmak yerine, iki doz hakkı daha kolay sonucuna varıldı

EMA (Avrupa Sağlık Ajansı) uygulama kararının üye devletlere bırakıldığını, dolayısıyla hepsiyle tek tek anlaşma yapılması halinde bunun geçerli olacağına işaret etmiş.

Dolayısıyla hastalığı geçirmiş ve EMA listesinde bulunan ve Türkiye’de de uygulanan BioNTech aşısını yaptıranlar bu 11 AB ülkesine girebilecek, diğerleriyle tek tek anlaşma yapılması gerekecekti.

Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili etkin ismi de AB’nin 17 ülkesiyle tek tek anlaşma için uğraşmak yerine, iki doz hakkının verilmesinin daha kolay olacağı sonucuna varıldığını belirtti.

Böylece AB’nin herhangi bir üye ülkesi tek doz aşıyı vize engeli olarak öne süremeyecek…

Türkiye’de uygulanan BioNTech aşısından iki doz yaptırmış her kişi, başka bir engeli yoksa AB üyesi ülkeden vize alabilecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı