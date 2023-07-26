Muharrem İnce’ye ‘kaset kumpası’ iddianamesi iade edildi

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden olduğu’ savunulan sahte görüntülere ilişkin iddianameyi iade etti. Ankara Terör Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Cevheri Güven de suçlanıyordu.

Muharrem İnce. (AA)

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın iddianamesini sert eleştiriler getirerek iade etti. İade kararında, Oktay Yaşar ile Cevheri Güven’in beraber yargılanmalarını gerektirecek, ‘birlikte hareket ettiklerine dair iddia ve delil bulunmadığı’ belirtildi.

Yaşar’a ilişkin tek suçlamanın ‘Ankara Kuşu‘ adlı paylaşımlar olduğu belirtilen kararda, hangi tarihte gerçekleştirilen ‘hangi eylemin ne şekilde hangi suçu oluşturduğuna ilişkin en ufak bir anlatıma iddianamede yer verilmediği’ savunuldu.

Savcılığın, ‘örgüte yardım’ suçuna ilişkin adı geçenlerin örgüt ile irtibat ve iltisaklarına ilişkin ‘en ufak bir araştırma yapmadığı’ belirtilen kararda, asliye ceza mahkemesinin görev alınana giren suçların yanına örgüte yardım suçu eklemlendirilecek kamu davasını ağır ceza mahkemesinde açıldığına dikkat çekildi. Oysa aynı paylaşımı yapan diğer şüphelilerin davasının asliye ceza mahkemesinde açıldığı anımsatılan kararda, “Aynı paylaşımı yapan iş bu şüphelilerin aynı suçlamalara ek terör ihtisas ağır ceza mahkememizde yargılanmalarını gerektirir tek iddia olan örgüte yardım suçuna ilişkin ise hiçbir anlatım, delil ve iddianın bulunmadığı görülmüştür” denildi.

Ne olmuştu?

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan İnce’ye ilişkin seçim sürecinde sahte olduğu belirtilen görüntüler Twitter hesapları üzerinden yayımlanmıştı. İnce, bunun üzerine seçimlere üç gün kala, 11 Mayıs’ta adaylıktan çekilmişti. İnce görüntüleri yalanlamıştı.

Bu süreçte Ankara Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada aralarında Oktay Yaşar ve Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz’ın da bulunduğu17 kişiyi gözaltına alınmıştı. Cevheri Güven’in arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu süreçte Özkiraz serbest bırakılırken, Yaşar ve beş şüpheli ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Oktay Yaşar ile Cevheri Güven’in dosyasını Terör Savcılığı’na sevk ederken, diğer beş kişi hakkında da dava açmıştı. Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, tutuklu beş şüphelinin tahliyesine karar vermişti.

Ankara Terör Savcılığı’ysa, Cevheri Güven ve Oktay Yaşar hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Yaşar hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olmamakta birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, zorlu bir siyasi partinin faaliyetlerini engellemek iddialarından ceza istendi. Cevheri Güven hakkında ise bu suçların yanı sıra örgüt yöneticiliğinden de ceza talep edildi.