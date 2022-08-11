Muhalif kanalları hedef alan Muharrem İnce’ye Yılmaz Özdil’den destek

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, muhalif medya kuruluşlarını hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek çıktı.

Fotoğraf: Diken/AA-YouTube

İnce, iktidarın Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle cezalandırdığı muhalif kanalların başında gelen TELE1, Halk TV ve KRT TV’yi hedef almış, bu kanalları iktidara yakın medyayla bir tutmuştu. İnce, bu kanalların CHP’den maaş aldığını iddia ederek, kendisine bu yüzden yer verilmediğini öne sürmüştü.

İnce’nin bu mesajlarının ardından TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş biri” dediği İnce’ye, “Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum” diye yanıt vermişti.

Bu mesajla tartışma devam ederken, Yılmaz Özdil de İnce’ye destek mesajı paylaşarak söz konusu kanalları hedef aldı. Özdil, “Vaziyet budur, yere göğe sığdıramadıkları Muharrem İnce’ye alenen sansür uyguluyorlar… Parayı verenin düdüğünü çalana medya denir mi” dedi.