Muhalefet yapınca ‘suç’tu: Şimşek, yabancı finans kuruluşlarıyla görüşecekmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceğini yazdı.

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Seçimlere ‘heterodoks’ ekonomi politikaları, ‘nas’ ve faiz söylemleriyle giren iktidar, Şimşek’le yönünü değiştirmişe benziyor. Şimşek göreve geldikten sonra kurlar, serbest bırakıldı ve rekorlar geldi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemlerine karşılık Merkez Bankası’ndan faiz artışı bekleniyor.

İktidar, daha önce muhalefeti ‘dış güçler’den destek almak ve ‘Londra tefecileri’yle görüşmekle suçlamıştı. Hatta Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yabancı yatırımcıyla görüşmesi 300 milyar dolarlık yatırım vaadine sert sözlerle çıkışmıştı.

Şimdiyse bu sözlerin tersine göreve gelen Şimşek’in yabancı kuruluşların temsilcileriyle görüşeceği bildirildi.

Selvi, Hürriyet’teki köşesinde şunları yazdı: “Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.”