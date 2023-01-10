Muhabir Sezgin Kartal, gazeteciler gününde şafak baskınıyla gözaltına alındı

Türkiye, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne bir gazetecinin gözaltına alınmasıyla uyandı. Gazeteci Sezgin Kartal, sabaha karşı evine baskında kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin bildirdiğine göre Karşı Mahalle muhabiri Sezgin Kartal, bugün sabah saatlerinde evine baskınla gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürülen Kartal’ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili henüz bilgi yok.

Müvekkilimiz gazeteci Sezgin Kartal, sabaha karşı kapısı kırılarak evine yapılan baskında gözaltına alındı.



MLSA Hukuk Birimi avukatları, Kartal'ın götürüldüğü Vatan Emniyet'e gidiyorlar. #10OcakÇalışanGazetecilerGünü https://t.co/hV9QxF9Gyu pic.twitter.com/jLqDjiAxzO — MLSA (@mlsaturkey) January 10, 2023

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki konuşmasında “Basın 90’lara 70’lere 80’lere göre çok daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde çok daha itibar kazanmıştır. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir” demişti.

Ancak gözaltılar ve tutuklamalar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bile devam ediyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ‘gazeteciler günü’ açıklamasında 20 yıllık AKP iktidarında, yüzlerce yayın organının kapatıldığına, 11 bini aşkın gazetecinin işsiz kaldığına, 1000’e yakın gazetecinin cezaevine girip çıktığına, 43 gazetecininse hala cezaevinde olduğuna, sendikalaşma oranının yüzde 8’i geçmediğine bildirmişti.