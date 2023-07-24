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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’daki orman yangını kontrol altında: Bir gözaltı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, dün makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Adana Orman Bölge Müdürlüğü
Fotoğraf: Adana Orman Bölge Müdürlüğü

Kumluova Mahallesi’ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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