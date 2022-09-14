Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın bölgede belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, altı dozer ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan sekiz helikopter, beş uçakla müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

AA’ya konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır” dedi.

Tavlı, kendisinin de bölgede olduğunu ve çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi.