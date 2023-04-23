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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da 3,9 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde saat 6:40’ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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