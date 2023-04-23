Muğla’da 3,9 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde saat 6:40’ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Muğla’nın Ula ilçesinde saat 6:40’ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Muğla’nın Ula ilçesinde saat 6:40’ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da çatışmaların artmasından dolayı Hartum Büyükelçiliği’ndeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. AA’nın saat 3:18’de aktardığına göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’taki Cadde Kıraathanesi’nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), […]
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da kaçak kafeler yıkıldıktan sonra sahile yapılması planlanan çevre düzenlemesini paylaştı.
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşarak “Oy için ne din bıraktı ne iman” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosunu ‘istismar siyaseti’ne bağladı.
İki satır okumuşların bir buçuk satır okumuşlara dudak büktüğü yorucu toprağımızda, herkesi tartışmaya davet etmiş Hakan Altınay.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in tahtası’ adlı video serisinin yeni bölümünde tarım ve hayvancılık planlarını anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, soğan fiyatlarına tepki gösterenlere “Soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle” dedi.
MHK, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.