Muğla valisi kendi çalıp kendi oynadı: Hakkındaki suç duyurusunu inceleyip karar verdi

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi’nin Akyaka’ya yapılması planlanan çevre yolu projesine ilişkin Muğla Valisi Orhan Tavlı ve orman bölge müdürü hakkında bulunan suç duyurusunu yine vali inceledi. Kendisi hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

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Muğla Valiliği sitesinde 11 Aralık 2021’de Muğla Valisi Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve AKP’li Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in, Akyaka’da planlanan bir çevre yolu güzergahı üzerinde inceleme gezisi yaptıkları haberi yer almıştı. Haberde projenin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle Ula Belediyesi tarafından yapılacağı belirtiliyordu.

MUÇEP Gökova Meclisi de proje alanın ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsünde olduğunu, projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliğinin artacağını belirtmişlerdi.

5 Nisan’da Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunan MUÇEP üyelerine cevaplar gelmeye başladı.

ANKA’dan Esma Turan’ın haberibe göre MUÇEP Gökova Meclisi Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, gelen cevaplarda sadece Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığını, Vali Orhan Tavlı’yla ilgili herhangi bir inceleme olmadığını söyledi.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Denktaş, Vali Orhan Tavlı’nın kendisi hakkındaki suç duyurusunu da kendi kendine incelediğini ve bunun da usule aykırı olduğunu anlattı.

Denktaş şunları söyledi: “Karar metninden anlaşıldığı üzere, Muğla valisiyle ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceği açıkça belirtilmesine karşın Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı itiraz hakkımızı kullanarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık.”