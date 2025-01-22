Müebbete çarptırılmıştı: Trump, Silk Road kurucusunu affetti

ABD Başkanı Donald Trump, ömür boyu hapse mahkum edilen karanlık ağ (dark web) pazarı ‘Silk Road’ın kurucusu Ross Ulbricht’i affetti.

Fotoğraf: Financial Times

Kararı sosyal medya platformu Truth Social’dan duyuran Trump, Ulbricht’e verilen hapis cezasını ‘gülünç’ olarak niteledi ve “Tam ve koşulsuz bir af imzalamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Hapiste milyoner olmuştu

Silk Road, 2010’ların başlarında karanlık ağda etkin olmuş bir sanal pazardı. Öncelikle uyuşturucu ticaretinde kullanılan platformda, satıcılar, müşterilere Bitcoin karşılığında yasadışı madde satıyordu.

Ekim 2013’de FBI siteyi ele geçirerek kapatmış, Ross Ulbricht’se sitenin kurucusu olmakla suçlanmıştı.

Aynı tarihte tutuklanan Ulbright 2015’te kara para aklama, bilgisayar korsanlığı, sahte kimlik belgelerini kullanıma sunmak için çalışma ve internet yoluyla uyuşturucu trafiğine yönelik çalışma suçlarından hüküm giymişti.

100 bini aşkın müşterinin sitede yer alan ürünleri satın aldığı tahmin ediliyor.

Independent Türkçe‘nin haberine göre hapisteki Ulbricht, 2021’de ilk NFT koleksiyonunu açık artırmada 6,3 milyon dolar (o dönem yaklaşık 85 milyon lira) değerinde Ethereum’a satmış ve milyoner olmuştu.

Trump, görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için de af çıkarmıştı.