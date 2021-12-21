MTV tarifesi yayınlandı; ÖİV’ye yüzde 36, Emlak Vergisi’ne yüzde 18 zam

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesi belli olurken, maktu özel iletişim vergi (ÖİV) ve Emlak Vergisi’ne zam yapıldı.

Artış oranı 2022 yılı için cumhurbaşkanı tarafından yüzde 25 olarak tespit edilen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesi yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan MTV tarifesine göre, 1,300 cm3 motor hacmine sahip 1-3 yaş arası taşıtlar için satış fiyatına göre 1313 TL ile 1576 TL arasında değişen miktarlarda MTV ödenecek.

1,301-1,600 cm3 motor hacmine sahip 1-3 yaş arası taştılar için ise bu tutarlar 2287 TL ile 2746 TL arasında değişiyor. MTV listesinde en düşük MTV tutarı 136 TL, en yüksek MTV tutarı ise 62 bin 633 TL olarak belirlendi.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) ise yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36,2 artırılarak 117 TL olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın söz konusu maktu tutarı belirleyen tebliği de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Oran, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Emlak Vergisi de yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 18 artırıldı.