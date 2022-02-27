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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Üs bölgesindeki silah kazasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”


Pençe Yıldırım Harekatı, Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine yönelik başlatılmıştı.

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