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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Şanlıurfa’da üç asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında patlama sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”


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