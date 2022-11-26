MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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MSB’nin açıklamasında, ‘bölgede açılan taciz atışı sonucu üç askerin de yaralandığı’ yazıldı.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar dendi: “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”

MSB dün aynı bölgede iki askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.