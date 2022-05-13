MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MBS), Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Söz konusu operasyon 18 Nisan’da PKK’lıların yeni barınma alanları ve mevziler oluşturması ile geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduklarının tespit edilmesinin ardından başlatılmıştı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle dendi: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.”