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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

MSB’nin açıklamasında ‘taciz ateşi sonucunda’ yaşamını yitiren askerin Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz olduğu kaydedildi.


Açıklama şöyle:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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