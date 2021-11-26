MSB: Kilis’te piyade uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Türkiye’den Suriye’ye geçen şüphelilere müdahale sırasında, hudut birliğinde görevli piyade uzman çavuş Savaş Dinç’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bakanlığın açıklamasında şöyle dendi: “Kilis’te Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli piyade uzman çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”