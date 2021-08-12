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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.


Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre üç terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir.”

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