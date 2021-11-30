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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Darbe girişiminden sonra 24 bin 253 personel ihraç edildi

Darbe girişiminden bu yana 24 binden fazla askeri personelin ihraç edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden binbaşı Pınar Kara, bakanlık binasındaki toplantıda gazetecilere bilgi verdi.


Buna göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bugüne 24 bin 253 personel ihraç edilirken, 1201 kişi hakkında idari süreç devam ediyor.

Yalnızca bu yıl 3 bin 608 personel kamu görevinden çıkarıldı, 663 emekli personelin rütbesi de geri alındı.

Ayrıca 196 personel göreve iade edilirken, 22 emekli personelin rütbesi/unvanı geri verildi.

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