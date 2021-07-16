MSB: Bedelli askerlik yıl sonuna kadar 43 bin 151 lira

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz’dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olduğunu duyurdu. 2019’da kalıcı hale gelen bedelli askerlikte ilk fiyat 31 bin 343 liraydı.

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Bedelli askerlikte nakit ödenmesi gereken tutar, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunuyor. Memur maaş katsayısı ise altı ayda bir enflasyona göre güncellendiği için bedelli tutarı da enflasyona uygun şekilde altı ayda bir artıyor.

MSB’den yapılan açıklamada dövizle askerlikle ilgili bölüm şöyle: “Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankası’nca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir.”

e-Devlet başvuruları yeniden başladı

Açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandığı ifade edildi.

Bedelli askerlikte fiyatlar

2019 Haziran – 31 bin 343 lira

2019 Temmuz – Aralık 33 bin 230 lira

2020 Ocak – Haziran 35 bin 54 lira

2020 Temmuz – Aralık 37 bin 70 lira

2021 Ocak – Haziran 39 bin 788 lira

2021 Temmuz – Aralık 43 bin 150 lira