ABD’de manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazına silahla giren 57 yaşındaki kadın poposundan vuruldu.

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Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) kayıtlarına göre kimliği açıklanmayan Wisconsinli bir kadın, haziran ayında girdiği MR cihazına gizlice dolu bir silah soktu.

New York Post‘un haberine göre makinenin güçlü mıknatıslarının devreye girmesiyle ateşlenen silahtan çıkan kurşun kadının poposuna isabet etti.

Kadının silahı MR odasına nasıl sokabildiği bilinmezken, kadının sigorta şirketi tarafından FDA’ya sunulan raporda hastanın metal nesnelere karşı rutin bir taramadan geçirildiği ve içeri girmeden önce üzerinde hiçbir şey bulunamadığı belirtildi.

Raporda, poposundan vurulan hastaya hemen müdahale edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.

MR çok güçlü bir manyetik alan oluşturduğu için kişinin üzerinde hiçbir metal bulunmamalıdır. Prosedürlere göre vücudunda kalıcı metal protez bulunan hastalara MR çekilmesi mümkün değildir. Çünkü manyetik alan vücuttaki metalleri çekerek hastada şiddetli yaralanmalara neden olur.