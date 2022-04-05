Motosiklet federasyonu başkanı: Toprak için MotoGP konuşmak henüz erken

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçen yıl Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan 25 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’ye gitmesi için henüz erken olduğunu söyledi.

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MotoGP, motosiklet dünyasının en prestijli organizasyonu. Otomobil dünyasındaki karşılığı Formula 1.

Superbike ise günlük kullanımda olan seri üretim motorların neredeyse aynısının yarıştığı bir organizasyon.

Uçar’ın Toprak ve MotoGP hakkındaki değerlendirmeleri şöyle: MotoGP, konuşmayı erken buluyoruz. Şimdi geçen sene dünya şampiyonluğunu tescil etti ve ülkemizi de çok güzel bir şekilde temsil etti.

Artık Superbike’ta tıpkı en yakın rakibi Jonathan Rea’nın olduğu gibi ‘Burada Toprak var, dikkatli olun’ imajını yerleştirmeli. Toprak burada bir marka olduktan sonra MotoGP’yi de konuşuyor olacağız.”

MotoGP’de geçen yıl Yamaha’nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.