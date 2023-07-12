Motorine yeni zam

Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 1,08 TL zam yapıldı.

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Kurda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında son dönemde fiyat artışları birbirini izlemişti. 10 Temmuz itibariyle ise benzin ve motorinde KDV artışından dolayı fiyatlar yükselmişti.

Bugünse motorine bir zam daha yapıldı. Böylelikle litre fiyatı 26,30 TL’ye yükseldi.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları 23,50 TL seviyesindeydi.

Geçen yılın başındaysa benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin 12,76 TL düzeyindeydi.