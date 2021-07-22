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Yaramazlara biraz batar!

Motor arızasını fark eden pilot köprüye acil iniş yaptı

ABD’de, 18 yaşındaki bir pilot, motorda arıza olduğunu anlayınca köprüye acil iniş yaptı.

Fotoğraf: Facebook

‘Havadan reklam yapan’ Paramount Air Service’te pilot olarak çalışan Landon Lucas, Atlantic City semalarında uçarken Piper J3C-65 Cub uçağında motor arızası olduğunu fark etti. İnmeyi planladığı Ocean City Municipal Havalimanı’na inmekten vazgeçti ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda aldığı eğitim bilgilerini tazeleyerek yakındaki köprüye inmeye karar verdi.


Başarılı bir şekilde köprüye inen Lucas’ın kendisine de çevredekilere de bir şey olmadı.

Görgü şahitlerinden pilot Justin Dugary, “Eğitimde örnek olarak gösterilen bir acil iniş yaptı. Kolay değildir. Çok genç ve deneyimsiz olmasına rağmen bir sıyrık bile olmadan atlattı. Onunla gurur duydum” dedi.


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