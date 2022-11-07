Motokurye Samet Özgül trafikte bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan motokurye Samet Özgül kaldırıldığı hastanede öldü.
AA’nın aktardığına göre motokurye Samet Özgül önceki gün Keçiören’in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Özgül, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül’e bıçakla saldıran üç şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.