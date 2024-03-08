Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi Mossad’a satmakla suçlanan yedi şüpheliden altısı tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla gözaltına yedi şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

AA’nın haberine göre şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yedi şüpheliden altısı tutuklandı.

Ne olmuştu?

Edindikleri bilgileri Mossad’a sattıkları iddia edilen şüphelilere operasyonda 7yedi kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve Mossad’ın bu kişiyle ‘Victoria’ kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği kaydedilmişi

Turhan A’nın bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu ileri sürülmüştü.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A’nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Yakalanan Özkan Ş’nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G’nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K’nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y’nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K’nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.