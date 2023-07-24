Moskova’ya drone saldırısı düzenlendi

Rusya, başkent Moskova’ya Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının engellendiğini duyurdu. Saldırının Rusya Savunma Bakanlığı yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
Rus güçleri, tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından yalnızca birkaç saat sonra Ukrayna’nın limanlarına saldırılar düzenlemişti.
Rusya’dan gelen açıklamaya göre Ukrayna, bugün erken saatlerde Moskova’ya drone’la saldırı düzenledi.
Tass haber ajansı, bir insansız hava aracının savunma bakanlığı yakınlarına düştüğünü bildirdi.
Rus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’daki duyurusunda, “Kiev rejimi iki drone kullanarak Moskova’ya terörist saldırı girişiminde bulundu” denildi.