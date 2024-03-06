Morgan Stanley'ye göre bu sene faiz indirimi yok

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini 2025’in ilk çeyreğinde yapacağını tahmin ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki gün önce enflasyon oranlarını açıkladı. Şubat verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 67,07. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Morgan Stanley, enflasyonun beklentileri aşmasından dolayı ‘faiz indirim beklentisini’ revize etti.

Morgan Stanley, daha önce yayınladığı raporunda Merkez Bankası’nın kasım ve aralıkta faiz indirimine gideceğini beklediğini açıklamıştı. Banka, şimdiyse ilk faiz indirimini 2025’in ilk çeyreğinde bekliyor.

Bankanın açıklamasında şunlar dendi: “Enflasyonda genele yayılan ivmelenme, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonları için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu da, verilere ve diğer politika tedbirlerine bağlı olarak 2024’ün 2’nci çeyreğinde politika faizinde yükselişe neden olabilir.”

Merkez Bankası, son olarak faizleri şubatta yüzde 45’te sabit bırakmış ve artış döngüsünü sonlandırdığını açıklamıştı.

JPMorgan’sa dün yayınladığı raporunda, beklentileri aşan enflasyon verilerinden dolayı faiz beklentisini güncellemişti. Buna göre JPMorgan, Merkez Bankası’nın nisanda 500 baz puan artışa gidebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre ilk indirim kasım ve aralıkta gelecek.