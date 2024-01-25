Morgan Stanley’den faiz analizi

Morgan Stanley Türkiye analizinde faiz oranlarının 2024’ün 4’üncü çeyreğine kadar sabit kalacağını öngördü.

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Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde yüzde 42,5’ten yüzde 45’e yükseltti. Para Politikası Kurulu (PPK) kararında ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını’ belirterek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verdi.

Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük, yayımladığı notta Merkez Bankası’nın (MB) ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaştı.

Morgan Stanley, enflasyon görünümüne ilişkin tahmini şöyle: “Enflasyon görünümü hala Merkez Bankası’nın Mayıs ayında yıllık olarak yüzde 70-75 aralığında zirveye ulaşacağını öngören yakın vadeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu görünse de, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine yönelik yukarı yönlü riskler 2024’ün ikinci yarısı ve sonrasında daha belirgin görünüyor.”

Bloomberg HT‘nin haberine göre Morgan Stanley söz konusu notta, “Faiz oranlarının 2024’ün 4’üncü çeyreğine kadar sabit kalacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Notta, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indiriminin 2024 yılının 4’üncü çeyreğinde yapılabileceği öngörüldü. Banka ayrıca, politika faizinin ocak ayındaki yüzde 45’lik zirve seviyesinden sonra sene sonunda yüzde 40’a ulaşacağını tahmin etti.