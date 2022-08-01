Morales, Copa Evo’yla seçimlere hazırlanıyor

Bolivya, eski devlet başkanı Evo Morales’in (62) adını taşıyan bir futbol turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Ancak muhalefete göre bu, bir spor organizasyonundan çok daha fazlası. Morales, ‘Copa Evo’yla 2025’teki seçimler için ‘ısınma turu.’

Morales, Sports Boys takımıyla her maç 20-30 dakika oynamak üzere anlaşmıştı. Fotoğraf: Reuters

Bolivya’da 20 Ekim 2019’daki seçimleri kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan ABD destekli muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019’da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak Arjantin’e gitmişti. Bir yıllık sürgünün ardından ülkesine dönmüştü.

Altı Bolivya takımı ve Güney Amerika’dan altı takımın katıldığı uluslararası gençler futbol turnuvası dün Bolivya’nın, yapraklarından kokain elde edilen koka bitkisinin yetiştiği eyalette, Chapare’de başladı.

Morales, turnuvanın amacının futbolun bütünleştirici yanından yararlanmak olduğunu savunurken muhalif siyasetçiler Bolivya Futbol Federasyonu’nun onun adını taşıyan bir organizasyona destek vermesini eleştirdi.

Eleştirenler, futbol tutkusuyla tanınan, 2006-2019 yılları arasında devlet başkanıyken ülkenin liginde profesyonel olarak top koşturan Morales’in adına düzenlenen organizasyonun ‘oyuna sevgi’nin çok ötesinde bir şey olduğu konusunda hemfikir.

Morales, iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi’nin lideri olsa da aktif siyasetin içinde değil, eskisi gibi popüler de değil. Koka üreticilerinin desteğini alan Morales, 2025’teki seçim için adı geçen çok sayıda adaydan biri. Muhalefete göre ‘Copa Evo’ popülaritesini eski günlerdeki düzeye getirmek için bir araç.

Fifa’ya şikayet etmekle tehdit ettiler

Muhalif milletvekilleri, ulusal futbol federasyonunu turnuvaya desteğini çekmediği takdirde tarafsızlıktan, futbola siyasetin karışmamasından yana olan dünya futbolunun patronu Fifa’ya şikayet etmekle tehdit etti. Bolivya Futbol Federasyonu turnuvayı organize etmediklerini, tanıtımını yapmadıklarını sadece ekipman ve hakem desteği verdiklerini açıklayarak kendilerini savundu.

Turnuvanın nasıl finanse edildiğine dair de şüpheler oluştu. Uyuşturucu kaçakçılığının ‘kırmızı alanı’ diye nitelendirilen Chapare’de düzenlenmesine dikkat çekerek turnuvaya katılan takımlara, ”İmajınız sarsılır” ifadelerini içeren mektuplar yollandı. Bazı takımlar turnuvadan çekilse de yerine yenileri bulundu.

Organizasyonu yapanlar isim değişikliği yapmayı reddederek, koka üreticileri birliğinin finanse ettiğini açıkladı.

Morales’inse bu eleştirilerle ilgili yorumu olumlu: ”Biz tanıtım yapmak zorunda olmadan tanıtılmış oldu. Muhalefete teşekkür borçluyuz. Copa Evo Fifa’ya da girdi sayılır.”