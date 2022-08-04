Mont Blanc’a tırmanacak dağcılardan ‘ne olur ne olmaz’ depozitosu alınacak

Fransa’da bir belediye başkanı, Avrupa Alplerinin ve kıtanın en yüksek dağı Mont Blanc’a çıkacak dağcılardan, başlarına bir şey gelmesi halinde arama-kurtarma çalışmaları veya cenaze masraflarını karşılamak üzere 15 bin avro (274 bin 363 lira) depozito yatırmalarını istedi.

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Fransa ve İtalya sınırında yer alan, 4 bin 807 metre yüksekliğindeki dağa Fransa’daki Saint-Gervais-les-Baines’den tırmananlar kaybolmaları, yaralanmaları, çığ düşmesi gibi acil durumlarda gerekecek arama-kurtarma masrafları için 10 bin avro (182 bin 909 lira), öldükleri takdirde cenaze masraflarının karşılanması için de 5 bin avro (91 bin 454 lira) ödeyecek.

Saint-Gervais-les-Bains’in belediye başkanı Jean-Marc Peillex, zirveye ulaşmak için en kısa ve popüler yol ‘Goûter Route’u (Goûter Rotası) takip ederek tırmanan dağcıların uyarıları dikkate almamaları ve ‘Rus ruleti’ oynamaları nedeniyle böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Rehberler çalışmayı durdurdu

Bölgedeki rehberler, temmuz ortasında kaya parçası düşmesi riskinin yüksek olması nedeniyle bu rotada çalışmayı 15 Ağustos’a kadar durdurdu. Yerel yönetim de bu süreçte buradan tırmanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Aşırı sıcak dalgasının şartları iyice zorlaştırdığı vurgulandı.

Ancak Peillex’nin Twitter paylaşımlarına bakılırsa bu uyarılara kulak asmayanların sayısı fazla.

‘Fransa halkı ödememeli’

Romanya’dan gelen bir grup ziyaretçinin, şort, tişört ve hasır şapkayla tırmanmaya kalkıştığını ve arama-kurtarma ekibi tarafından geri getirildiklerini anlatan Peillex söyle devam etti: ”Sırt çantalarına ölümü de koyup tırmanmayı göze alıyorlar. Onları kurtarmak ve bulmak için harcanan parayı, cenaze masraflarını düşünün. Fransa’daki vergi mükelleflerinin bu faturayı ödemesi kabul edilemez.”

‘Dağ mülk değil’

İtalya’daki, Courmayeur’den Ratti adlı yol kullanılarak da zirveye tırmanılabiliyor. Ancak bu yol daha az kişi tarafından kullanılıyor. Bu nedenle İtalya’da bir kısıtlamaya gidilmedi, benzer bir önlem alınmadı. Courmayeur’un belediye başkanı Roberto Rota, ”Dağ bir mülk değil. Önlem alınabilir, uyarı yapılabilir ama tırmanış öncesi depozito talep etmek gerçek dışı” dedi.

Temmuz başında İtalya’da, Dolomitlerin en yüksek zirvesi Marmolada Dağı’nda bir buz kütlesinin düşmesi sonucunda 11 dağcı hayatını kaybetmişti ve tırmanış sırasındaki güvenlik tartışma konusu olmuştu.

Son 20 yılda Goûter Rotası’nda 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.