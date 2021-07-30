Monsanto, floresan lambalardaki kimyasallar nedeniyle dava açan üç öğretmene 185 milyon dolar ödeyecek

Merkezi ABD’deki Monsanto şirketi, Washington eyaletinde yaşayan, çalıştıkları okullardaki floresan lambaların içerdiği kimyasallara maruz kalmaları nedeniyle beyinlerinde hasar oluştuğu gerekçesiyle dava açan üç öğretmene 185 milyon dolar (1,55 milyar lira) ödeyecek.

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2018’de Alman şirket Bayer tarafından satın alınan, tarım ve sebze tohumları, bitki biyoteknoloji özellikleri, bitki koruma kimyasalları üzerine faaliyet gösteren Monsanto’ya dava açan öğretmenler, lambalarda bulunan, şirket tarafından üretilen poliklorlu bifenillerin (PCB) beyin hasarına sebebiyet verdiğini savundu.

Mahkeme, Monroe kentindeki Sky Valley Eğitim Merkezi’nde PCB içeren floresan lambaların olduğunu söyleyen öğretmenleri haklı buldu. Öğretmenlerin avukatı Rick Friedman, “Bu karar Monsanto’nun sorumluluğunu kabulü anlamına geliyor. Çok önemli bir adım” dedi.

PCB’ler transformatörler için soğutucu ve yalıtım sıvısı, elektrik kablolarının ve elektronik ekipmanların esnek PVC kaplamalarında dengeleyici katkı maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra, ağaç cilalarında, boyalarda, toz alma maddelerinin aralarında bulunduğu birçok alanda kullanılıyor.

Bayer’den yapılan açıklamada karara itiraz edip temyize gidecekleri vurgulandı. Şirketin sözcüsü Susan Skiles Lukes, “Mahkemeye sunulan deliller, davacıların Sky Valley Eğitim Merkezi’nde insan sağlığını tehlikeye atacak PCB’ye maruz kaldıkları ve bahsi geçen sağlık sorunlarına yol açtığı sonucuna varılması için yeterli değil” ifadelerini kullandı. Söz konusu ürünlerin Monsanto tarafından 40 yıldır üretilmediğinin altını çizen Lukes, “Bu lambalar çok eski” dedi.

Bu dava, Sky Valley’de çalışan, eğitim gören öğretmen, öğrenci ve öğrencilerin anne-babalarının açtığı 22 davanın ilki.

Associated Press’in 2019 yaptığı araştırmaya göre 1979’da yasaklanan PCB’lerin kullanıldığı milyonlarca lamba okul, bakım evi gibi yerlerde mevcut.